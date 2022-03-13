شمام: المجتمع الدولي يدفع الدبيبة وباشاغا للتفاوض

قال محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته:، أن المجتمع الدولي يدفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى التفاوض لحل الأزمة الحالية.

جاء ذلك فى منشور له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

وأفاد شمام، في منشوره، أن “المجتمع الدولي يسعى الآن نحو تبريد الأزمة”، وأن “السلام البارد ” لن يستمر طويلا والحياد الدولي الذي ظهر طابعه مؤقت”.

كما ذكر أن “الدبيبة يلعب لعبة الوقت لفرض الأمر الواقع ويمسك بورقة الانتخابات”، وأن “التحالف الفضفاض لحكومة باشاغا يحرمها من المناورة ويثقل حركتها”.

وحسب تعبيره يرى شمام، أن “العامل التركي قد يكون الأكثر أهمية خلال الأيام القليلة المقبلة وهي تقف الآن على مسافة متساوية بين الخصمين”، مؤكدا أن “الحقيقة الوحيدة الآن أنه ليس هناك مسار ليبي لحل الأزمة”،