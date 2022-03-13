السويحلي: لا وجود لأي اتفاقات لتسليم السلطة لا بشروط ولا غيرها

قال بشير السويحلي، نجل رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي:” لا صحة أبدا لأي أخبار وإشاعات تتعلق بمفاوضات تسليم واستلام للسلطة، والتي تروجها قنوات وصفحات معينة، فحكومة الوحدة الوطنية مستمرة في مهامها حتى الانتخابات المقبلة.

وأضاف السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” مرة أخرى هناك حملة إشاعات وأكاذيب وأخبار مضللة تقوم بترويجها قنوات تدعي المهنية وصفحات ممولة تخترع أخبار مزيفة غير موجودة على أرض الواقع”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الحقيقة الوحيدة أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في مهامها حتى انتخابات شهر 6 المقبل، ولا وجود لأي اتفاقيات لتسليم السلطة لا بشروط ولا غيرها، بحسب قوله.

وكان السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، أشاد بالاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة، بهدف إلى التوصل لتفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف نورلاند، في بيان للسفارة الأمريكية، الأحد، أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

وتابع السفير الأمريكي:” يظلّ موقف الولايات المتحدة واضحا:نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم، متابعا:” نحث الطرفين على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف”.

واستطرد:” نعتقد أنّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم، موضحا أن مناصرة طرف ضدّ آخر، في الوضع الحالي، ليس خيارًا مطروحا.

وشدد السفير الأمريكي، على أن الموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية.