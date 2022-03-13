وكيل «الداخلية» يبحث مع السفير في بولندا حلحلة المشاكل أمام عودة الجالية الليبية من أوكرانيا

بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لواء محمود سعيد، مع السفير الليبي لدي بولندا، صالح المخزوم، تطورات أوضاع الجالية الليبية التي خرجت من دولة أوكرانيا، على إثر الحرب هناك.

وناقش الطرفان في اللقاء الذي عقد السبت، سبل حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجههم وتوفير كافة الإمكانيات من إقامة وحجز تذاكر لهم وعودتهم الى أرض الوطن بسلام، وفق بيان لوزارة الداخلية أمس.

وفي 3 مارس الحالي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، هبوط أول طائرة تحمل على متنها قرابة 165 راكبا، من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا، عبر الأراضي السلوفاكية إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

– وصول أول مجموعة من الجالية الليبية العائدة من أوكرانيا إلى طرابلس

وأوضحت الوزارة أن الطائرة التي أقلعت من سلوفاكيا تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، منوهة بأنه سيجري إجلاء بقية الجالية على التوالي وعلى دفعات تباعا، وبشكل متسلسل خلال الأيام المقبلة وإلى حين إجلاء آخر شخص إلي ليبيا.