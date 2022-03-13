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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 13 مارس 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 13 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس يميل للاعتدال هذا اليوم على اغلب المناطق، بينما تبقي الأجواء باردة على بعض مناطق الشمال الشرقي مع تكاثر
للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتنشط الرياح من يوم الغد مثيرة للأتربة على المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-25) مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الساحل .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (14- 20) مْ، ولاتتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة يوم الغد على أغلب المناطق خاصة غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:13)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:18).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الغد طقس الحرارة طقس صافية قليلة صافية صافية هى الحرارة 13 الحرارة قليلة صافية (م(الیوم) 12 11 ی قليلة 23 23 12 13 صافية قليلة 07 08 08 21 21 06 قليلة أمطار OF البريقة احتمال 13 05 05 06 07 قليلة السحب احتمال احتمال 10 21 19 10 10 مثارة 08 ظهور قليلة السماء صافية رباح/ درنة السماء السماء 21 08 صافية 09 09 12 07 08 06 10 صافية لجغبوب 26 22 06 السماء صافية 09 القطرون السماء صافية قليلة السحب السماء 21 الكفرة‏'‏لا يتوفر وصف للصورة.

 

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