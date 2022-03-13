بيانات المركزي: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.8% العام الماضي

أفادت بيانات صادر عن المصرف المركزي ارتفاع معدلات التضخم في البلاد على أساس سنوي في العام 2021 إلى نسبة 2.8%، مقابل 1.4% في العام 2020.

وحسب النشرة الاقتصادية للربع الرابع من العام 2021، فقد سجل التضخم ارتفاعا على أساس سنوي نسبة 4.1 % في الفترة من (سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضي) مقارنة بـ2.1% في الفترة نفسها من العام 2020. وكان ارتفاع التضخم في الربع الرابع هو الأعلى في العام الماضي، إذ سجل نسبة 4.1% مقابل 3.4% في الربع الثالث، و1.3% في الربع الثاني، و2.4% في الربع الأول.

– «المركزي»: قفزة قياسية في أرباح المصارف التجارية مع تراجع الودائع وزيادة القروض في 2021

– المركزي: 100.6 مليار دينار إجمالي المعروض النقدي حتى نهاية 2021

– 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

– 19.8 مليار دينار قروضا لـ10 مصارف في نهاية 2020

واستحوذت أسعار سلة الغذاء والمشروبات على النصيب الأكبر من الارتفاع في الربع الرابع، إذ سجل سجلت تضخما بنسبة 5.5% في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 4.5% في الربع الثالث، وفق المصرف المركزي.وصعد معدل أسعار السكن والمياه والغاز والكهرباء بنسبة 1.4% مقابل 1% في الربع الثالث، كذلك السلع والخدمات الأخرى إلى 3.3% مقابل 2.3% في الفترة نفسها.