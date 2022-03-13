الارصاد: اجواء باردة وأمطار متفرقة على هذه المناطق… ومنخفض جوي قادم غداً

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 13/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يميل للاعتدال هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا ، حيث درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربي تتراوح مابين (20 – 25) م ْ وعلى مناطق الجنوب تتراوح مابين (21-27) مْ .

ووفقا للتقرير تبقي الأجواء باردة على مناطق الشمال الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (10-17)مْ مع احتمال سقوط امطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي.

ومن المتوقع بسحب التقرير ان تتأثر مناطق غرب ليبيا بامتداد منخفض جوي صحراوي بداية من يوم الغد يسبب في رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة من حين لأخر مثيرة للأتربة على معظم المناطق الغربية قد تسبب في تدنئ الرؤية الأفقية.