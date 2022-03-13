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بن عطية: الناتو ساعدنا 2011 بدون إرسال قوات ولسنا مدينين لهم حتى نذهب لأوكرانيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء السابق، أن هناك نشاطات مشبوهة وتسهيلات لجذب شباب ليبي للذهاب لأوكرانيا للقتال ضد روسيا.

أضاف على فيسبوك: “صحيح روسيا ساهمت في العدوان على طرابلس وقتل الليبيين، ولكن ذلك ليس مبرر لتضليل الشباب الليبي لهجرة الوطن للموت هناك”.

وتابع قائلًا: “صحيح الناتو ساعد الليبيين في 2011، و لكن بدون إرسال قوات على الأرض، الليبيون قاوموا لوحدهم دون الاستعانة بجنود من الخارج، و ليسوا مدينون لهم ليموتوا في الصقيع الأوكراني، بلدكم يحتاجكم فلا تغركم المغريات.. انتبهوا جيداً” وفق تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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