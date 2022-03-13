بن عطية: الناتو ساعدنا 2011 بدون إرسال قوات ولسنا مدينين لهم حتى نذهب لأوكرانيا

زعم حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء السابق، أن هناك نشاطات مشبوهة وتسهيلات لجذب شباب ليبي للذهاب لأوكرانيا للقتال ضد روسيا.

أضاف على فيسبوك: “صحيح روسيا ساهمت في العدوان على طرابلس وقتل الليبيين، ولكن ذلك ليس مبرر لتضليل الشباب الليبي لهجرة الوطن للموت هناك”.

وتابع قائلًا: “صحيح الناتو ساعد الليبيين في 2011، و لكن بدون إرسال قوات على الأرض، الليبيون قاوموا لوحدهم دون الاستعانة بجنود من الخارج، و ليسوا مدينون لهم ليموتوا في الصقيع الأوكراني، بلدكم يحتاجكم فلا تغركم المغريات.. انتبهوا جيداً” وفق تعبيره.