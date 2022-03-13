تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في الجنوب

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في الجنوب أمس السبت.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره استقبل 8 عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 6 منها، فيما تأكدت إصابة حالتين لامرأتين، إحداهما من سبها، والأخرى من أوباري.

وبحسب البيان، لم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالمرض أمس السبت.

– «مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعايش الدائم مع «كورونا»

في وقت سابق من السبت، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسُّن الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا وخروج البلاد من الموجة الرابعة، مشيرًا إلى ضرورة البدء في وضع خطة التخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادًا للدخول في مرحلة التعايش الدائم مع المرض.

ونبه المركز إلى أهمية عدم البدء في تنفيذ خطة تقليل الإجراءات الاحترازية قبل بلوغ البلاد النسبة الآمنة من المطعمين، وذلك في تقريره عن الوضع الوبائي خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاري.