الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب المناطق مع احتمالية لسقوط الأمطار

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من الأحد.

وكشف المركز عن أجواء تميل للاعتدال على أغلب المناطق، بينما تبقى الأجواء باردة على بعض مناطق الشمال الشرقي مع تكاثر

للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، كما تنشط الرياح الاثنين مثيرة للأتربة على المناطق الغربية الشمال والوسط، تصحبها رياح نشطة مع فرصة سقوط أمطار رعدية، وفي ما يلي بقية التوقعات:

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة– جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا من يوم غد، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-25) مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الساحل .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (14- 20) مْ، ولاتتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة يوم غد على أغلب المناطق، خاصة غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24) مْ.

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