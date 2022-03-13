السفارة الليبية تبحث مع خارجية أوكرانيا تسهيل إجلاء وعودة الرعايا

اجتمع وكيل وزارة الداخلية والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى أوكرانيا مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأوكرانية لبحث تسهيل عمليات إجلاء الرعايا الليبين عبر المنافد الاوكرانية، وتسهيل عودتهم إلى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء بحث الإفراج عن السجين اللييي المتواجد بسجن “نيكالايفة” حيث طلب الجانب الليبي من السلطات الأوكرانية سرعة الإفراج عنه نظراً للأحداث الجارية في أوكرانيا، وحفاظاً على سلامته في هذه الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن مبادرة الإفراج عن المواطن الليبي، ستحضى باهتمام وتضامن كبير مع أوكرانيا لتجاوز أزمته الحالية.