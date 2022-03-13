جهود دبلوماسية للإفراج عن سجين ليبي بأوكرانيا

اجتمع وكيل وزارة الداخلية والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية لدى أوكرانيا، مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت.

وتناول الاجتماع بحسب بيان وزارة الخارجية الليبية على فيس بوك، عددا من المسائل التي تهم الجانبين، منها تسهيل عمليات إجلاء الرعايا الليبيين عبر المنافذ الأوكرانية وتسهيل عودة المواطنين إلى ليبيا.

كما استعرض الاجتماع سبل تذليل الصعاب والإفراج عن السجين الليبي الموجود بسجن نيكالايفة، نظراً للأحداث الجارية في أوكرانيا حفاظاً على سلامته في هذه الظروف.

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