بينها ملف ليبي مسجون في أوكرانيا..ليبيا تبحث تسهيل إجلاء رعاياها

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طلب وكيل وزارة الداخلية والقائم بالاعمال بسفارة ليبيا لدى أوكرانيا بالافراج عن السجين اللييي المتواجد بسجن “نيكالايفة”.

وناشد الجانب الليبي. السلطات الأوكرانية سرعة الإفراج عنه نظراً للأحداث الجارية في أوكرانيا. وحفاظاً على سلامته في هذه الظروف الصعبة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى أوكرانيا. أن مبادرة الإفراج عن المواطن الليبي، ستحضى بإهتمام وتضامن كبير مع البلد الصديق لتجاوز أزمته الحالية.

وبحث الجانب الليبي مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأوكرانية. عدد من المسائل التي تهم الجانبين خاصة فيما يتعلق بتسهيل عمليات إجلاء الرعايا الليبيين عبر المنافذ الأوكرانية.

وتناول الاجتماع. تسهيل عودة الرعايا الليبيين في أوكرانيا إلى أرض الوطن، وتذليل الصعاب أمامهم.