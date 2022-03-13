سويسي: إجلاء 1300 عالق ليبي من أوكرانيا وباقٍ عائلات في مدينة سومي

قال عضو لجنة تأمين عودة الليبيين العالقين في أوكرانيا خالد نصر سويسي إنّه جرى تسيير 3 رحلات جوية تجارية إلى ليبيا على متنها 500 مواطن كانوا عالقين في أوكرانيا.

وأوضح سويسي في تصريحات تلفزيونية، أن باقي العائلات العالقة وخاصة في مدينة سومي سيتم إرجاعهم هذا الاسبوع، مؤكدًا أن عمليات الإجلاء السابقة نجحت رغم صعوبة الوضع والحركة في أوكرانيا بسبب الحرب التي تشهدها.

وتابع و كيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي أن إجمالي المواطنين الذين جرى إجلاؤهم من أوكرانيا بلغ 1300 عالق بينهم 1200 في مدينة كييف وآخرون موزعون على مدن أوديسا وأوراديا وخاركيف وسومي.