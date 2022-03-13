العباني: ليتأخر المسلحون خطوة للوراء ويتيحون للعقلاء المجال

قال محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن الوطنية شعور بالحب يفوق كل الأشياء، ولا شيء يردعها، من أجل الوطن تهون المُقل، فلا أغلى ولا أثمن من الوطن، أمًا الشرعية فهي تنظيم شؤون الوطن ومواطنيه، عبر دستور وقوانين، فلا مُبرر لفرضها بقوة السلاح، وإن كان ما يصدر عنها واجب النفاذ. السلاح لغة بديلة للغة العقل، وليست مصاحبة لها، القتل والتدمير مجافي لمنطق الوطنية ومفهوم الشرعية، وسبيل العاجز.

أضاف على فيسبوك: «إستخدام السلاح والتهديد به إهانة للوطن وخرقا للشرعية، لا لمنطق السلاح، ونعم لحكمة العقل، فليتأخر المسلحون خطوة للوراء، ليتيحوا للعقلاء المجال، ولتستبدل صناديق الدخيرة بصناديق الإنتخابات، العقل يدعو للتعجيل بالإنتخابات، والشعب لا يريد غير الإنتخابات طريقا للخروج من حالة التردي لحالة الإستقرار، فلا معنى للشرعية والوطن تعمه الفوضي، ومواطنيه يعانون ضنك المعيشة، معا لإبعاد لغة السلاح، والتحدث بلغة الحب والود، وجعل صالح الوطن ديدنا».