جولة وزارية لمتابعة سير العمل في مديرية الإصحاح البيئي بالسواني

تفقد وزيرا الحكم المحلي والعمل في حكومة الوحدة، رفقة رئيس جهاز الحرس البلدي، مديرية الإصحاح البيئي جنوب طرابلس بالفرع البلدي الكريمية التابعة لبلدية سواني بن آدم، وذلك لمتابعة سير العمل.

وتهدف الزيارة للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح مديرية الصحاح البيئي خلال الأيام المقبلة، فيما كانت فرصة للحاضرين في زيارة سلخانة المواشي بالفرع البلدي، حيث أكدوا على ضرورة أن يتوفر مركز بيطري للكشف بالسلخانات، في إطار سياسية منع ومكافحة الذبح خلسة وخضوع المواشي للكشف البيطري.

وعلى هامش الجولة التي ضمت أيضًا عميد البلدية المكلف ووكيل ديوان المجلس ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة ورئيس فرع الحرس البلدي سواني بن آدم، عُقد اجتماع بديوان المجلس البلدي لمناقشة ما يعرقل العمل وبحث آلية لمعالجتها، من حيث نقص سيارات جمع القمامة وكذلك عمال النظافة وغيرها.

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