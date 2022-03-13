عقيل: 10 نقاط تجعل الأمور تسير لصالح باشاغا

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل، إن هناك 10 نقاط تسير لصالح رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، أولها أن المنطقتين الشرقية والجنوبية تدعم باشاغا بالإضافة إلى جزء كبير من المنطقة الغربية، وأكثر من ثلثي مساحة ليبيا مع باشاغا، علاوةً وثانيها أن تركيا مضطرة للتعامل مع باشاغا لأن شرق ليبيا هو المعني بالاتفاقية البحرية وليس غربها.

وأضاف عقيل في منشور له على فيسبوك: “ثالث هذه النقاط، هو وجود قوة كبيرة ومنضبطة مع باشاغا أثبتت مهنيتها من خلال انقيادها لتعليمات قيادتها وعدم انجرارها للعنف، ورابعها هو أن مجلس النواب وجزء من مجلس الدولة معه، وهما يمثلان الشرعية في ليبيا حتى ولو كانت هشة لأنها أجسام منتخبة، وخامسها أنه لا يمكن لأي حل سياسي قريب أن يحدث دون موافقة باشاغا، والدليل مبادرة ستيفاني التي ولدت ميتة بمجرد وصولها لمجلس النواب الذي اشترط قبل التعاطي معها الاعتراف بحكومة باشاغا”.

وتابع معددًا الأسباب: “سادس هذه النقاط، لقاء باشاغا مع مسؤولين في الأمن القومي الأمريكي وإشارة السفير الأمريكي إلى ذلك دلالة على أن الموقف الأمريكي يتجه للاعتراف تدريجيًا، فضلًا عن نقطة سابعة هي أن الانفتاح على حل الأزمة من باشاغا يعتبر رصيد قوي له أمام المجتمع الدولي خاصة وأن خصمه الدبيبة رفض ذلك، بالإضافة إلى سبب ثامن هو عدم واقعية الحل الذي يطرحه الدبيبة (الانتخابات في شهر 6).

وأردف:” كما النقطة التاسعة هي أن تحالف الدبيبة مع بعض الميليشيات التي تورطت في خطف الوزراء وفي جريمة قتل مدون مناوئ له، إضافة إلى إقفاله المجال الجوي الداخلي يعدُّ إشارة حمراء عند المجتمع الدولي خاصة مع إدانة منظمات حقوق الإنسان الدولية ذلك وهو العنصر العاشر”.