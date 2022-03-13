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الفلاح: أتخوف من نسف أي مشروع يهدف لتحقيق الانتخابات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، أن تشكيل مجلس النواب لحكومة جديدة هو عملية هروب للأمام، وزيادة لتأزيم القضية الليبية، وإطالة للمرحلة الانتقالية، على حد قوله.

وقال الفلاح في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن تشكيل مجلس النواب لحكومة جديدة هو بمثابة عملية هروب للأمام، وزيادة لتأزيم القضية الليبية، وإطالة للمرحلة الانتقالية”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “أتخوف من نسف أي مشروع يهدف لتحقيق الانتخابات، والمضي قدماً نحو الاستقرار السياسي”.

وتابع “متمسك مع قطاعات واسعة من الليبيين بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري؛ إذا توفرت الرغبة لدى مجلس النواب ومجلس الدولة”، بحسب تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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