مكافحة الأمراض يسجل 233 إصابة و8 حالات وفاة بكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 233 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 2,598 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 662، فقد سُجّل شفاء 567 حالة، إلى جانب تسجيل 8 حالات وفاة على مستوى البلاد، 5 منها بالمنطقة الغربية، و3 بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أية حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 9%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 500,000، منها 10,554 حالة نشطة من بينها 125 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 483,102 حالة، ووفاة 6,344 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2179222 شخصاً، منهم 1107430 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 82574 الجرعة التعزيزية الثالثة.

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