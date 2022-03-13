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أحمد السويحلي من مانشستر: إعادة مشروع الانتخابات الرئاسية تعني تعيين دكتاتور

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم أحمد السويحلي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، والمقيم بمانشستر في إنجلترا، أن السفارة الأمريكية لدى ليبيا تحاول تعيين دكتاتور جديد بدعوتها لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال السويحلي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع اللتواصل الاجتماعي «تويتر»: “الخبث في الموضوع هو محاولة السفارة الأمريكية إعادة مشروع انتخابات رئاسية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “يعني تعيين دكتاتور من جديد بدلا من التركيز على إجراء انتخابات برلمانية تمثل الجميع”، على حد قوله.

وتابع “لماذا هذا الإصرار على مشروع الدكتاتورية يا نورلاند؟”.

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صحيفة الساعة 24

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