«المالية» تعلن بدء توزيع رواتب شهر فبراير لجميع القطاعات الحكومية

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء توزيع رواتب شهر فبراير الماضي، لجميع القطاعات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.

جاء ذلك خلال بيان مقتضب للوزارة اليوم، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 3 مارس الحالي، قالت وزارة المالية إنها سلّمت أذونات الصرف الخاصة برواتب شهر فبراير، إلى مصرف ليبيا المركزي.

– «المالية» تسلم أذونات صرف رواتب فبراير إلى «المركزي»

وأوضحت الوزارة أنها سلّمت أذونات الصرف الخاصة بشهر فبراير لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف لاستكمال إجراءات الصرف.