المرعاش: الدبيبة منفصل عن الواقع تمامًا ويضع شروطًا على مقاسه

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش على الشرط التي وضعها رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة لتسليم السلطة للحكومة الجديدة، وهو ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بحسب ما ذكرت تقارير محلية.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت قال: إن عبد الحميد الدبيبة منفصل عن الواقع تمامًا، لأنه يضع شروطًا على مقاسه،مشيرًا إلى أن الأخير نسي أن أمر ترشح أي مواطن ليبي يحدده القانون الانتخابي ولا يفصل على أفراد معينين.

وتساءل المرعاش: “من سيعطيه الموافقة على هذا الشرط الذي لا يعني سوى أن الرجل يعاني من حالة انفصام في الشخصية؟”.

وأوضح أن الواقع يفرض على رئيس الحكومة الجديدة أن يتخذ قرارًا حاسمًا بالدخول للعاصمة طرابلس بأي طريقة كانت، حتى وإن اختار الدبيبة المواجهة العسكرية.

وحذر الخبير من أن أي يوم تأخير في الدخول وتسلم المقرات هو طعن في شرعية هذه الحكومة وتفريط في مصالح الشعب الليبي.

وحول الوساطة الأمريكية – التركية، قال المرعاش: إن بلاده سئمت هذه التدخلات المسمومة التي لا تقود إلا إلى استمرار حالة الفوضى وهيمنة القوى الأجنبية على الشؤون الداخلية الليبية. المرعاش أشار إلى أنه لا يمكن قبول هذه الوساطات التي تكرس هيمنة هذه القوى على مستقبل ليبيا، ولقد جربناها من قبل ولم تنتج إلا مزيدًا من الهيمنة والارتهان لإرادات هذه الدول، على حد قوله.

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