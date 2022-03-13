القضية بين الدبيبة وباشاغا قضية ليبية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قالت المستشارة الأممية لدي ليبيا ستيفاني وليامز في تصريحات نقلتها مجلة نيوز ويك الأمريكية إن القضية بين حكومتي باشاغا والدبيبة هي قضية ليبية وتتطلب في النهاية حلاً ليبيًا.

وأوضحت وليامز أن مهمة الأمم المتحدة ليست الاعتراف بالحكومات أو تأييدها وأن الاعتراف بالحكومات. هو شأن سيادي تقرره الدول الأعضاء، وفي بعض الحالات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابعت ” أنه في غياب الانتخابات لم يكن لدى إدارتي طرابلس أو طبرق تفويض حقيقي. من شعبٍ يتوق إلى أن يُسمَع صوته كما يتضح من حماس المواطنين للمشاركة الفعلية. في اختيار قائدهم المقبل لأول مرة”.

وأكدت أن كل المؤسسات الحالية في ليبيا تفتقر إلى الشرعية الشعبية وأن الحل الوحيد هو من خلال صناديق الاقتراع. وهذا هو المطلب الساحق للشعب الليبي.

وأشارت إلى أن لهذا السبب سجل ما يقرب من 3 ملايين ليبي من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 7 ملايين. وقدم أكثر من 5 آلاف مرشح أوراقهم للانتخابات النيابية، و نحو 100 للانتخابات الرئاسية

في حين أكدت أنها عرضتُ استخدام منصبها للتوسط في النزاع بين باشاغا والدبيبة. للمساعدة في دخول عصر جديد من القيادة المستقرة في ليبيا كم عرضت المساعي الحميدة للأمم المتحدة للتوسط في حل أزمة السيطرة على السلطة التنفيذية

نوهت إلى أنها أعلنت مبادرةً لإنشاء لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري سليم للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وتابعت المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية هدفان أساسيان في طريق ليبيا نحو التعافي بعد أكثر من عقد من الانقسام والصراع والفوضى.