الصغير: مع تأزم التسليم والاستلام ربما يمكن إرجاء التسليم وربطه بنجاح الانتخابات

قال السفير السابق حسن الصغير إنه مع تأزم التسليم والاستلام ربما يمكن إرجاء التسليم وربطه بنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يسوق لها كذبًا عبد الحميد الدبيبة.

الصغير و في تدوينة له على “تويتر”، أضاف أنه في حال أجريت الانتخابات في يونيو ونجحت تكون الأزمة انتهت من ذاتها، وإن لم تنجح تكون حجة الدبيبة سقطت، وما عليه الا التسليم لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا والمغادرة.

أشار إلى أنه يجب على باشاغا، في هذه الأثناء إعادة حساباته في مشروعه وتشكيلته، لكن هذا يتطلب ضمانات ليبية ودولية، حسب قوله.