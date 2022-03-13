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مكافحة الأمراض يعلن إصابة (233) حالة بكورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت (233) إصابة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (2,365) عينة سالبة، موضحًا أن نسبة الحالات الموجبة (09 %).

وأكد المركز أنه استلم أن أمس السبت عدد (2,598) عينة مشيرًا إلى أن الحالات الحرجة بلغت عدد (125) حالة.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات التي تماثلت للشفاء (1,324) حالة، أما حالات الوفاة فقد بلغت (08) حالات وفاة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 500,000 حالة، والحالات النشطة 10,554 حالة، والمتعافين 483,102 حالة، والوفيات 6,344 حالة.


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صحيفة العنوان الليبية

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