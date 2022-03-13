الروياتي: السلطة تسربت من يد الدبيبة.. وحكومة باشاآغا قادرة على دخول طرابلس وممارسة مهامها

ليبيا – أكد مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا أحمد الروياتي قدرة حكومة باشاآغا على دخول طرابلس وممارسة مهامها من هناك.

الروياتي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد “القطري تبنى فكرة أخرى بخصوص موعد 21 يونيو، حيث يرى أن هذا التاريخ يمثل انتهاء الحكومة بشكل مطلق، وبحلوله تصبح حكومة باشاآغا أمرًا واقعًا، من منطلق أنها ستكون أفضل الحلول، في ظل صعوبة وصول مجلسي النواب والدولة لاتفاق أفضل.

واستبعد الروياتي تأخر الحل حتى ذلك الوقت، مرجحا تمكن حكومة باشاآغا من السيطرة على مقاليد الحكم قبل ذلك.

ورجح أن يتم ذلك بسبب طبيعة التعاطي الدولي مع الأزمة، وبدء تسرب السلطة من يد الدبيبة من خلال استقالة بعض وزراء حكومته، متوقعًا المزيد من الاستقالات في الوظائف العليا بالدولة.

وعبر الروياتي عن استغرابه من وجود داع لتشكيل اللجنة المكونة من 12 عضوًا بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، قائلًا: “فاللجنة متفق على تشكيلها ضمن خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب، ولا ينقص إلا تسميتها من الطرفين للبدء في مسيرة ستفضي إلى انتخابات واستفتاء على الدستور خلال سنة وشهرين على أقصى تقدير”.

الروياتي ختم تصريحه بالقول: “الواقع يقول أن لا مناص عن استلام باشاغا للسلطة، وحتى لو ذهبوا للمماطلة اليوم وسرقة الوقت وخلق الإشكاليات، فإن السلطة التنفيذية ستنتهي يوم 21 يونيو”.

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