الحويج يناشد رئاسة الوزراء ويؤكد توفر السلع حتى شهر رمضان

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ناشد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال تصريحات صحافية اليوم الأحد رئاسة الوزراء بضرورة دعم السلع الغذائية الأساسية، وهي الزيت والطماطم والأرز والمكرونة والدقيق والشاهي وحليب الأطفال.

واوضح الحويج خلال زيارة أجرها لمعرض طرابلس للغذاء أن الاعتمادات ممكنة لاستيراد السلع، وإيرادات النفط كافية في ظل ارتفاع أسعاره الحالية.

وأكد أن السلع الغذائية متوفرة بشكل مطمئن، والقمح يصل بانتظام إلى الموانئ الليبية.

في حين قال ” أصدرنا قرارا يقضي بالتشارك بين القطاعين العام والخاص، وننتظر تفعيله الأيام المقبلة. والسلع متوفرة حتى لشهر رمضان، ولا داعي للخوف من نقصها”.

وفي سياق ليس ببعيد بحث وزير الإقتصاد و التجارة محمد الحويج مع السفير التركي كنان يلمز الأربعاء في اجتماع ضم كبير المستشارين التجاريين بالسفارة التركية السيد يوسف يلدز و مستشار الوزير شذر الصيد , و مدير إدارة الخارجية والتعاون الدولي عز الدين مصدق آلية التعاون التي تيسّر حركة المبادلات التجارية المتمثلة في السلع الإستراتيجية.

وبحسب صفحة وزارة الاقتصاد فقد حدد الاجتماع السلع الأكثر احتياجا لدى المواطن كالدقيق و الزيت. خصوصا في ظل الأحداث الذي يشهدها العالم اليوم و ما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار .

في حين ناقش الحويج بعض الأخبار التي تفيد بأن السلطات التركية قامت بحظر تصدير السلع و من ضمنها زيت الطهي.

وأشار إلى أهمية تدفق هذه السلع خصوصا مع اقتراب شهر رمضان و لضرورة اسثناء ليبيا من هذا الحظر. و معاملتها معاملة خاصة نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

وأكد أهمية التعاون الإقتصادي المتبادل من خلال مناقشته مذكرة التفاهم بشأن منطقة التجارة الحرة .