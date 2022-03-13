الحويج: ناشدنا الدبيبة دعم الزيت والطماطم والأرز والشاهي وحليب الأطفال

ناشد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة منتهية الولاية، محمد الحويج من معرض طرابلس للغذاء، رئاسة الوزراء ضرورة دعم السلع الغذائية الأساسية، وهي الزيت والطماطم والأرز والمكرونة والدقيق والشاهي وحليب الأطفال، وقال إن الاعتمادات ممكنة لاستيراد السلع، وإيرادات النفط كافية في ظل ارتفاع أسعاره الحالية.

الحويج وفي تصريحات له،أضاف أن السلع الغذائية متوفرة بشكل مطمئن، والقمح يصل بانتظام إلى الموانئ الليبية، وأصدرنا قرارًا يقضي بالتشارك بين القطاعين العام والخاص، وننتظر تفعيله الأيام المقبلة، والسلع متوفرة حتى لشهر رمضان، ولا داعي للخوف من نقصها.