برعاية قطرية..المنقوش تشارك فى مفاوضات السلام التشادية في الدوحة

العنوان – الدوحة

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في مفاوضات السلام التشادية في الدوحة برعاية دولة قطر و دعم الدول المعنية بالشأن التشادي.

وبينت المنقوش خلال كلمتها في المفاوضات بدعوة من وزارة الخارجية القطرية مدى العلاقات الليبية التشادية القوية على جميع المستويات .

وأضافت :”ليبيا وتشاد دولتان متجاورتان لهما امتداد وعمق استراتيجي وأمني واحد وبالتالي فإن عدم استقرار أحدهما يؤثر على الأمن الوطني للدولة الأخرى ووحدة أراضيها وإهدار مقدراتها”.

وتابعت وزيرة الخارجية :”لعل ما نعيشه اليوم من عدم استقرار وانفلات أمني في الجنوب الليبي والشمال التشادي ساهم في انتشار العديد من الظواهر الهدامة في تلك المنطقة وأصبحت ملاذا لمهربي البشر وتجار المخدرات والسلاح والإرهاب والمرتزقة”.

وأكدت المنقوش :”من واجبنا نحو دولتينا أن ندفع بعجلة المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات حرة نزيهة تنبثق عنها حكومة منتخبة من الشعب تكون قادرة على بسط الأمن والقضاء على الظواهر الهدامة في المنطقة”.

وواصلت الوزيرة :”ها هي بوادر المصالحة في الدولة الجارة تشاد بدأت تأخد طريقها الصحيح بانعقاد ملتقى المعارضة التشادية مع المجلس العسكري الانتقالي برعاية دولة قطر للمصالحة الشاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية ونهاية النزاع المسلح والوصول بالدولة التشادية إلى مرحلة الاستقرار والبناء”.

وأوضحت المنقوش أن الدولة الليبية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية على استعداد تام للمساعدة للوصول إلى تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، قالت إن الحكومة الليبية ستدعم الأطراف التي ستكون طرفا في تلك المصالحة ومع ما ينبثق على هذا الاجتماع من اتفاقات والدفع بعودة الفصائل المتواجدة على الأراضي الليبية إلى بلادها وحضر استخدامها لأراضينا كقاعدة تنطلق منها لزعزعة استقرار وأمن الدولة الجارة تشاد.