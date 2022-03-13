وكيل «الخارجية» يصل إلى بغداد لمتابعة قضايا السجناء الليبيين في العراق

وصل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المغتربين ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين بالخارج امحمد زيدان، اليوم الأحد، إلى بغداد رفقة وفد في مهمة عمل رسمية لمتابعة ملف السجناء الليبيين في العراق.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن زيدان التقى، فور وصوله، القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في بغداد، علي الصيد، وأضافت أن الزيارة تأتي بتوجيهات من الوزيرة نجلاء المنقوش لتذليل الصعاب ومعالجة ملف السجناء الليبيين في العراق واتخاذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة تمهيدًا لزيارتهم بعد صدور الموافقات الرسمية، التي حُددت غدًا الاثنين بمدينة الناصرية.

– لجنة متابعة السجناء بالخارج تناقش الإجراءات الممكنة لإطلاقهم أو إعادتهم إلى ليبيا

وعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، في 9 فبراير الماضي، اجتماعًا خُصِّص لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإطلاقهم أو العودة بهم إلى أرض الوطن لاستكمال مدة محكوميتهم بالقرب من ذويهم»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حينها.

اجتماع وكيل وزارة الخارجية والوفد المرافق له مع القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في بغداد. (وزارة االخارجية)