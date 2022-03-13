المكتب الإعلامي: حكومة باشاغا مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون

العنوان – طبرق

أكد المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، أن الحكومة مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقا لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الحكومة الجديدة لا تملك التفاوض في قضية تخص السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة.

ورحب المكتب الإعلامي بمساعي الدول الصديقة في إطار تسليم سلس للسلطة من الحكومة منتهية الولاية.

وأوضح أن الحكومة تتعامل مع المساعي الدولية والمحلية، من منطلق ضرورة احترام السيادة الليبية، وما يصدر عنها من قرارات.

وأفاد مكتب إعلام الحكومة أنه لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية، إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها.

وذكر أن الحكومة نالت الثقة من الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا، والمعترف بها وفقا للعملية السياسية السائدة والإجراءات القانونية.