وكيل الخارجية يتابع ملف السجناء الليبين في العراق – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين بالخارج د.امحمد زيدان ملف السجناء الليبيين بالعاصمة العراقية بغداد.

وبحسب صفحة الخارجية على فيسبوك فقد وصل زيدان والوفد المرافق له إلى بغداد اليوم الأحد. لمتابعة ملف السجناء الليبين بالجمهورية العراقية.

والتقى زيدان بالقائم بالأعمال بالسفارة الليبية الصيد علي الصيد، وذلك لتذليل الصعاب. و معالجة هذا الأمر واتخاذ مايلزم من الاجراءات المطلوبة تمهيداً لزيارتهم بعد صدور الموافقات الرسمية. والتي حُددت يوم الاثنين غدا بمدينة الناصرية.

في سياق متصل شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بدعوة من وزارة الخارجية القطرية وبالتنسيق مع الجانب التشادى في مفاوضات السلام التشادية في الدوحة وبرعاية دولة قطر و دعم الدول المعنية بالشأن التشادي.

وبحسب صفحة الخارجية على الفيسبوك في أكدت المنقوش على عمق العلاقات الليبية التشادية القوية على جميع المستويات.

في حين قالت إن الدولتان متجاورتان ولهما امتداد وعمق استراتيجي وأمني واحد. وبالتالي فإن عدم استقرار أحدهما يؤثر على الأمن الوطني للدولة الأخرى ووحدة أراضيها. وإهدار مقدراتها ولعل ما نعيشه اليوم من عدم استقرار وانفلات أمني في الجنوب الليبي والشمال التشادي ساهم في انتشار العديد من الظواهر الهدامة في تلك المنطقة وأصبحت ملاذا لمهربي البشر وتجار المخدرات والسلاح والإرهاب والمرتزقة”.

في حين تابعت ” بأن من واجبنا نحو دولتينا أن ندفع بعجلة المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات حرة نزيهة تنبثق عنها حكومة منتخبة من الشعب تكون قادرة على بسط الأمن والقضاء على الظواهر الهدامة في المنطقة، وها هي بوادر المصالحة في الدولة الجارة تشاد بدأت تأخد طريقها الصحيح بانعقاد ملتقى المعارضة التشادية مع المجلس العسكري الانتقالي برعاية دولة قطر الشقيقة للمصالحة الشاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية ونهاية النزاع المسلح والوصول بالدولة التشادية إلى مرحلة الاستقرار والبناء والدولة الليبية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية على استعداد تام للمساعدة للوصول إلى تلك المرحلة”.