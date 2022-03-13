باشاغا للسفير الأمريكي: نؤكد بأننا سنستخدم كافة الطرق السلمية والقانونية لمباشرة عمل الحكومة من طرابلس

التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مساء أمس السبت المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بالعاصمة تونس.

وناقش، رئيس الحكومة مع السفير، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، خلال الاجتماع تطورات الوضع السياسي والمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

كما أكدا على دعمهم للحلول السلمية، وأي عملية حوار تدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب موعد ممكن، كما أعربا عن تقديرهما واحترامهما لسيادة الليبيين وإرادتهم في الوصول إلى الانتخابات.

وأكد رئيس الحكومة على موقفه باستخدام كافة الطرق السلمية والقانونية لمباشرة عمل الحكومة من طرابلس، للبدء في تسيير العملية الانتخابية ولتوفير الخدمات بشكل عاجل وسريع لكل الليبيين.