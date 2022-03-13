الشاطر: انتخاب مجلس نواب جديد يحل كل المختنقات

عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، أنه لازال متمسكا بموقفه أن الحل لكل المختنقات في ليبيا يمكن في انتخاب مجلس نواب جديد.

وقال الشاطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لازلت متمسكا بموقفي الذي أعلنته عام 2017 بأن الحل لكافة المختنقات التي حدثت وتحدث يكمن في انتخاب مجلس نواب جديد”، بحسب تعبيره.

وأضاف “عسى المجلس الجديد أن يضم عناصر قادرة على تقديم مشروع صحيح لقيام الدولة والدفع بعجلة التنمية والإنماء لصالح رفاهية المواطن وتحقيق الاستقرار المنشود”، وفقا لقوله.

وتابع في تغريدة أخرى “المطالبات بتفعيل الدائرة الدستورية يزداد زخمها على مر الأيام”.

واستطرد “اتمنى على المحكمة العليا أن تصدر بيانا توضح فيه الأسباب التي تبرر الاستمرار في تعطيل هذه الدائرة، أخشى من إنكار العدالة في ظروف نحن في أمس الحاجة لها”.