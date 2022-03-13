مختار يقترح تولي باشاآغا لحكومة تصريف الأعمال وإكمال المناصب الشاغرة في الوزارات

ليبيا – قال رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار العضو بالمؤتمر العام منذ عام 2012 إن سلطة حكومة تصريف الأعمال انحصرت في العاصمة طرابلس، مع عدم وجود ظاهر لها في الجنوب الغربي من ليبيا.

مختار اقترح في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس السبت أن يتولى فتحي باشاآغا رئاسة حكومة تصريف الأعمال بما أنه شخصية توافقية لدى مجلسي النواب والدولة، مؤكدًا أنه وبهذا المقترح يزول أحد أهم عوامل الرفض المتمثل في التشكيلة الوزارية لحكومة باشاآغا، ويُكمل باشاآغا المناصب الشاغرة في الوزراء ويعدل الوكلاء.

ونوه مختار إلى أن عبد الحميد الدبيبة لم ينجح في إدارة ملف الانتخابات، وانتهج القطيعة مع مجلس النواب.