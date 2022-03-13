أبوجناح يبحث مع فريق طبي إيطالي توطين العلاج بالداخل

دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، فريقًا طبيًا إيطاليًا إلى زيارة المناطق الجنوبية والشرقية لتفقد الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة لها. جاء ذلك خلال لقائه الفريق الطبي اليوم الأحد في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لأبوجناح إن اللقاء مع الفريق الطبي الإيطالي الذي يزور ليبيا هذه الأيام يأتي في إطار توطين العلاج بالداخل، حسب ما نشر عبر صفحته على «فيسبوك»، موضحًا أن أبوجناح بحث مع الفريق سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بين ليبيا وإيطاليا، للرفع من مستوى الخدمات بالقطاع الصحي في ليبيا، وتحسين قدرات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

حضر الاجتماع كل من مستشار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومدير التنمية البشرية بوزارة الصحة، ومدير عام مركز طب الطوارئ والدعم، والمحلق الصحي بالقنصلية الليبية العامة في ميلانو.