الأمين: السفير الأمريكي تحول إلى سفير لدى حكومتين ومبعوث مزدوج

ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراته الموالي لتركيا الحبيب الأمين على موقف السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند مما يجري على الساحة الليبية خاصة حول تشكيل الحكومة الجديدة.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “السفير الامريكي لا يرى أنه قد تحول الى سفير لدى حكومتين ومبعوث مزدوج وقريبًا قد يقدم أوراق اعتماده كصديق لكل الحكومات والجنرالات ومجالس الديناصورات”.

وأضاف: “وما زال السفير يتحدث عن خيارات الشعب الليبي وحقه في تقرير المصير وهو يصر على تمرير وكيل حكومة المشير”.

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