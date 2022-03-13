قبيل رمضان.. المصارف التجارية تواصل توزيع السيولة النقدية

تواصل المصارف التجارية في توزيع السيولة النقدية على عملائها، تزامناً مع قرب شهر رمضان لتغطية الطلب على الأموال.

وأفاد مراسلو قنوات 218 بأن فروع مصرف الجمهورية في طرابلس تتوفر بها سيولة نقدية، بسقف سحب يتراوح بين 2000 و5000 دينار لكل صاحب حساب، وهي القيمة ذاتها التي يوفرها فرع مصرف الجمهورية في كاباو.

وفي غات حدد فرعا المصرف التجاري الوطني وشمال أفريقيا سقف السحب عند ألفي دينار للفرد، فيما حددت إدارة مصرف الوحدة فرع المعمورة قيمة السحب لزبائنها بألف دينار لكل شخص.

وبحسب المصدر ذاته فإن إدارة المصرف المتحد للتجارة والاستثمار فرع السواني، تواصل توزيع السيولة النقدية من فرع “الواحات سنتر” بسقف سحب مفتوح.

إدارة مصرف الوحدة في جنزور حددت سقف السحب لعملائها بقيمة 1000 دينار لكل صاحب حساب، بينما عملت إدارة مصرف الأمان واليقين بتوفير السيولة النقدية دون قيود.

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