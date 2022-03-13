المنقوش وآل ثاني يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني التطورات السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان الوزارة فقد جاء اللقاء على هامش مشاركة المنقوش في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تستضيفه تركيا، إذ تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

وأشار البيان إلى تأكيد الوزير القطري مساندة بلاده المسار الديمقراطي في ليبيا ووقوفها بكل إمكاناتها إلى جانب الشعب الليبي وتسخير كل مجهودها لحل الأزمة الحالية.

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