باشاغا والسفير الإسباني يؤكدان ضرورة تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد

التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بسفير أسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، الأحد بالعاصمة تونس، وذلك لمناقشة مستجدات الوضع السياسي.
وأكد الطرفان على ضرورة تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد.
وصرح رئيس الحكومة في هذا الصدد، قائلاً : “تجمعنا بأسبانيا علاقات وطيدة كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا العمل معاً في مجالات مختلفة أهمها الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والزراعة، والأمن المائي وغيرها”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك