«المحاسبة» يوافق على استكمال تحويل تعويضات 1271 من أصحاب المباني المتضررة في سرت

وافق ديوان المحاسبة لوزارة الإسكان والتعمير على استكمال إجراءات تحويل قيمة تعويضات 1271 من أصحاب المباني المتضررة في مدينة سرت، والمودعة بحساب الودائع والأمانات بالوزارة إلى الحساب رقم (217-1091) طرف المصرف التجاري الوطني فرع سرت.

جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية يوم 6 مارس الجاري، ونشرته بلدية سرت اليوم الأحد.

وقالت وزارة الإسكان والتعمير، اليوم الأحد، إن الوزير أبوبكر الغاوي، أصدر تعليماته إلى اللجنة المركزية للتعويضات بسرعة استكمال إجراءاتها وتقديم تقريرها بشأن حصر المباني المتضررة بمدينة سرت إبان حرب التحرير سنة 2011، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

– سرت.. وقفة احتجاجية لصرف بقية تعويضات المنازل المتضررة جراء الحرب

– وزير الإسكان يبحث توحيد قيمة تعويضات العقارات منزوعة الملكية

– شكشك يبحث مع عميد سرت ملف تعويضات حرب التحرير واستكمال تدشين المدارس المتوقفة

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على رسالة رئيس ديوان المحاسبة بعدم الممانعة من استكمال إجراءات تحويل قيمة المبالغ المخصصة لتعويض المباني المتضررة بمدينة سرت وفق الكشف التحليلي المعد من قبل اللجنة لعدد 1271 متضررًا ، والمرصودة قيمة التعويضات الخاصة بهم منذ العام 2012، وبسرعة العمل على إجراءات إحالتها للمجلس البلدي سرت لغرض صرفها لمستحقيها.

من جهتها، قالت بلدية سرت إن صرف التعويضات سيجري على دفعات، منوهة بأن الدفعة الأولى من التعويضات ستكون لحوالي 1200 مستفيد من بلدية سرت.