قرار إيفاد أوائل التعليم التقني والفني والتفويضات المالية محور لقاء القيب والسيفاو

ليبيا – استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال عمران القيب اليوم الأحد وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو.

اللقاء تركز بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم العاليي على قرار إيفاد أوائل التعليم التقني والفني والمعايير المتبعة في قرار أوائل الجامعات، حيث من المتوقع صدور القرار خلال اليومين القادمين متى خلصت اللجنة المكلفة من الوزارتين للحصر والفرز والعاكفة الأن على إعداد القوائم النهائية لإصدار القرار.

وبحث اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالتفويضات المالية للموفدين.

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