ستيفاني: عرضت التوسط في النزاع بين باشاغا والدبيبة

قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إن الاعتراف بالحكومات شأن سيادي تقرره الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

ورأت وليامز في تصريحات لصحيفة “نيوز ويك” الأمريكية، أن القضية بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة ليبية داخلية، مشيرة إلى أنها “عرضت التوسط في النزاع بينهما للوصول إلى قيادة مستقرة في ليبيا”.

ووصفت فتحي باشاغا بأنه شخصية وطنية، مضيفة: “إنجازاته تتحدث عن نفسها مثال على ذلك عمله وزيرا للداخلية في وقت عاشت فيه العاصمة طرابلس حربا” على حد قولها.

وتابعت وليامز: “أعلنت مبادرة لإنشاء لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري سليم للانتخابات في أقرب وقت ممكن”، منوهة إلى أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو صناديق الاقتراع وهو مطلب شعبي، وأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية هدفان أساسيان في طريق ليبيا نحو التعافي.