وزارة الخارجية تتابع ملف السجناء الليبيين في العراق

العنوان-بغداد

وجهت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، نجلاء المنقوش بضرورة متابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في العراق.

وأوضحت الخارجية في بيان لها أن امحمد زيدان، وكيل الوزارة لشؤون المغتربين ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين بالخارج والوفد المرافق له يصل اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد.

وأشارت الخارجية إلى أن الوفد في مهمة عمل رسمية لمتابعة ملف السجناء الليبيين بالجمهورية العراقية.

وكان قد التقى وكيل الوزارة بالقائم بأعمال السفارة الليبية، الصيد علي الصيد، وذلك لتذليل الصعاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تمهيداً لزيارتهم بعد صدور الموافقات الرسمية والتي حُددت يوم الاثنين بمدينة الناصرية.