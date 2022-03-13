قزيط: يجب تغيير مجلس إدارة مفوضية الانتخابات قبل الذهاب لانتخابات رئاسية

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، أنه “يجب تغيير مجلس إدارة مفوضية الانتخابات قبل الذهاب للانتخابات”.

وقال قزيط، في تصريح صحفي، إنه من المهم “إيجاد قوانين تجرى على أساسها الانتخابات”، موضحا أن “الوصول إلى ذلك لن يتأتى إلا بضغط دولي فعال”.

ورأى قزيط، أن “الذهاب إلى انتخابات رئاسية يجب أن يسبقه تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات”، واصفا إياها بـ “الضعيفة”.

وختم موضحًا أن “الأزمة الراهنة سياسية وليست قانونية، وأن المنظومة الدولية هي فقط من بيدها الحل”.