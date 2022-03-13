وفد من الخارجية يزور بغداد لمتابعة السجناء الليبيين بالعراق

وصل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين بالخارج امحمد زيدان إلى بغداد فى مهمة عمل رسمية لمتابعة ملف السجناء الليبين بالجمهورية العراقية.

وذكرت مصادر وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الوكيل والوفد المر افق له التقوا القائم بالأعمال بالسفارة الليبية الصيد علي الصيد، وذلك لتذليل الصعاب ومعالجة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة تمهيداً لزيارتهم بعد صدور الموافقات الرسمية والتي حُددت يوم غد الاثنين بمدينة الناصرية.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة الوكيل والوفد المرافق له إلى العاصمة العراقية تأتي بتوجيهات من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.