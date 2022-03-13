الصحة تصدر نشرة توعوية في اليوم العالمي للكلى.. والمراكز تحيي المناسبة

أحيت أقسام الكلى في المراكز العلمية والأقسام الطبية بالمشافي والمصحات، في مدن ليبية متفرقة اليوم العالمي للكلى الذي يصادف يوم 10 مارس من كل عام.

واحتفل قطاع الصحة بهذه المناسبة من خلال حملة توعية صحية، كما أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية -من جانبها- نشرة علمية بالمناسبة، تضمنت طرق المحافظة على الكلى وكيفية الوقاية من الامراض التي تصيبها الكلى.

وجاء إصدار الوزارة على شكل مطوية ملونة تضمنت نشرة علمية ضمت نصائح عدة، منها متابعة قياس معدل السكر في الدم وقياس ضغط الدم باستمرار مع القياس المنتظم لوظائف الكلى والمحافظة على النشاط البدني.

كما حثت النشرة العلمية التوعوية على تناول الطعام الصحي والحفاظ على الوزن الطبيعي والامتناع عن التدخين، كما نصحت بتجنب الإفراط في تناول الأدوية بدون وصفة طبية وأوصت بشرب كميات كافية من الماء والسوائل .

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للكلى والمرمز له بـــ WKD هو حملة توعية صحية عالمية تركز على أهمية الكلى وتقليل تكرار وتأثير أمراض الكلى والمشاكل الصحية المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم وشهد العام 2006 أول احتفال به حيث أحيته 66 دولة وفي غضون عامين، ارتفع هذا العدد إلى 88 دولة.

وتعد WKD مبادرة مشتركة بين الجمعية الدولية لأمراض الكلى والاتحاد الدولي لمؤسسات الكلى والهدف من هذا اليوم هو زيادة الوعي بأمراض الكلى، على الرغم من أن العديد منها قابل للعلاج، إلا أنها تشكل مصدر قلق طبي ثانوي لعدد كبير من السكان.

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