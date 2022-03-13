المنقوش تناقش تعزيز العلاقات التجارية مع وفد مجلس رجال الأعمال التركي “موصياد”

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع وفد مجلس رجال الأعمال التركي “موصياد” على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي فقد ناقشت المنقوش تعزيز العلاقات التجارية، وسبل تسهيل وتطوير مجالات التعاون بين البلدين ووجهت المنقوش دعوة لمجلس الأعمال التركي لزيارة ليبيا خاصة الشركات الكبرى في مجالات الإنشاءات وتطوير الأعمال.

ومن جانبه أكد وفد مجلس الأعمال التركي “موصياد” عزمهم فتح فرع لهم في العاصمة طرابلس بعد شهر رمضان المبارك بمشاركة واسعة من رجال الأعمال الليبيين وذلك من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

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