باشاغا: أتعهد بعدم الترشح للرئاسة مستقبلاً

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن الحكومة التي شكلها جاءت كنتيجة مباشرة لفشل الحكومة السابقة في إجراء انتخابات شفافة.

باشاغا في تصريح لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، أكد التزامه بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني المتفق عليه بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، مجدداً تعهده بعدم الترشح للرئاسة مستقبلاً لضمان الشفافية والحيادية.

كما نوه باشاغا، إلى أن التخطيط للانتخابات يستوجب إطلاق المصالحة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية وأنظمة التحليل الفعالة لتأمين بيانات الناخبين، مبدياً التزامه بها كهدف رئيسي تسعى له حكومته.