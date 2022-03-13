«الدريجة»: الطبقة الفقيرة مظلومة جداً في القوانين الليبية

علق الرئيس السابق لمؤسسة الاستثمار محسن الدريجة، على منحة أرباب الأسر، مؤكدًا أنه “من غير المنطقي أن تعطي الدولة منحًا حتى لأبناء وزوجات الأغنياء وميسوري الحال، بنفس قيمة ما يُصرف للفقراء”.

وقال «الدريجة» في تصريحات صحفية إن “وزارة المالية أنفقت خلال العام الماضي نحو 9.97 مليارات دينار على دعم المحروقات وبواقع 47.9% من إجمالي الدعم الحكومي”.

وأضاف أن “الطبقة الفقيرة مظلومة جداً في القوانين الليبية”، لافتًا إلى أن “هذا الدعم لا يعود بأي فائدة على الفقراء الذين لا يملكون سيارات، خاصة في دولة تفتقر للمواصلات العامة، بل يذهب جزء كبير منه لعصابات تهريب الوقود لدول الجوار”.

وأردف «الدريجة» أن “الحل يبدأ من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمحدودي الدخل يتم تحديثها دوريًا”.

وأوضح أنه “لابد من تحويل ما كان يٌصرف إلى الميسورين لصالح محدودي الدخل، بما يكفل رفع قيمة المنحة لمائتي دينار تصرف دون استغلال سياسي لمعاناة الفقراء”.