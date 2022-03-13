الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يصل طرابلس

العنوان-طرابلس

وصل الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بريجي رافيني، الوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى طرابلس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وبحسب بيان وزارة الخارجية كان في استقباله وزير الشباب، فتح الله الزني، ومدير إدارة الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية الليبية، فاتح بشينة.

ومدير الشؤون الادارية و المالية السيد “راشد بوغفة” وسعادة سفراء الدول الأفريقية لدى الدولة الليبية، وعدد من أبناء جاليات الدول الأفريقية المقيمين في ليبيا.

وأعرب رافيني عن سعادته الغامرة بحفاوة الاستقبال من حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس المقر الأبدي لتجمع دول “الساحل و الصحراء”, لافتا أن الزيارة تأتي في إطار إعادة الحياة للتجمع بعد سنوات من توقفه، مؤكدا حرصه على مقابلة المسؤولين الليبيين لمناقشة أوضاع الأمانة التنفيذية وتذليل كافة التحديات التي قد تعوق عملها حين انتقالها إلى مقرها الرئيسي في طرابلس.

وأكد الزني على أن الزيارة لها دلالات رمزية وتؤكد على التزام الدولة الليبية بالعمق الأفريقي وحرص الحكومة الليبية على إعادة الحياة للمؤسسات المتعددة الأطراف، خاصة التي لها دلالة تاريخية مع دول القارة السمراء.